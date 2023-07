Osobiście znając humor Katarzyny Nosowskiej nie uważam, żeby została przekroczona jakakolwiek granica. Całość utrzymana jest w jej stylu i jest zabawą z użytkownikami właściwą dla poczucia humoru artystki - komentuje w rozmowie z Portalem Spożywczym Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Agencji Stor9.

Katarzyna Nosowska w reklamie Alpro sparodiowała celebrytkę Caroline Derpienski. fot. Instagram

Ekspert: Kampania Alpro z Nosowską nie przekroczyła granicy

Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Agencji Stor9 w rozmowie z Portalem Spożywczym nie uważa, żeby w kampanii Alpro z udziałem Katarzyny Nosowskiej została przekroczona jakakolwiek granica.

- W swoich postach promujących napój roślinny produkowany przez koncern Danone Katarzyna Nosowska nawiązuje do głośnej ostatnio i popularnej postaci Caroline Derpieński, o której z nie wiadomo jakich powodów cały czas rozpisują się portale plotkarskie. Posty utrzymane są w stylu Nosowskiej – z lekką ironią, dystansem i humorem, a temat pozwolił na to by materiał „poszedł viralem". Jednak część użytkowników social media, a nawet dzieninkarzy zarzuciło mu zbyt daleko idące naśmiewanie się, a wręcz jawną kpinę z Pani Derpieński. Osobiście znając humor Nosowskiej oraz śledząc uważnie jej profil na Instagramie, nie uważam, żeby została przekroczona jakakolwiek granica – całość utrzymana jest w jej stylu i jest zabawą z użytkownikami właściwą dla poczucia humoru artystki - opisuje ekspert.

Akcja Alpro i Nosowskiej mocno ryzykowna. Czy popełniono błąd?

Nasz rozmówca przyznaje jednak, że zgadza się z niektórymi komentarzami mówiącymi o tym, że ryzykownym jest tworzenie takich treści w przypadku współprac z markami komercyjnymi.

- Jak widać można uzyskać nie tylko pozytywne komentarze, ale także narazić się na mocną krytykę, a co najgorsze dać paliwo drugiej stronie do tego by „grzać" temat ku swojej własnej korzyści. Niepotrzebne było też bezpośrednie odwołanie do pani Derpieński w drugim filmiku. Całość okazała się być właśnie wodą na młyn dla tej drugiej, która stara się wykorzystać sytuację i budować wokół siebie szum. W moim odczuciu ruch z pozwem na 50 milionów jest niczym innym niż chęcią zwrócenia na siebie uwagi i pozyskania kolejnych wzmianek w prasie, telewizji i portalach plotkarskich. Równie dobrze mogłaby to być kwota 1 miliona ale przecież 50 milionów brzmi lepiej nie prawda? Nie widzę tu realnego zagrożenia dla samej marki - ocenia Myślicki.

Zamieszanie wokół kampanii z Nosowską nie zaszkodzi Alpro?

Chief Growth Officer w Agencji Stor9 wątpi to, żeby materiał wideo Nosowskiej został puszczony bez akceptacji odpowiedniego pracownika, bądź przynajmniej agencji odpowiedzialnej za kampanię.

- Być może pomysł należał do artystki ale ktoś decyzyjny z pewnością ocenił ryzyko i wydał zgodę przynajmniej na zarys materiału. Idealnie byłoby żyć w świecie całkowitego zaufania, jednak nie sądzę by koncern taki jak Danone dopuszczał emisję materiałów bez zaakceptowania pomysłu na nie – szczególnie jeśli mówimy tutaj o koncie artystki posiadającej ponad pół miliona obserwujących. W tym kontekście odcinanie się świadczy o brakach/błędach w łańcuchu decyzyjnym bądź kompetencjach pracowników odpowiedzialnych za współpracę. Niemniej nadal uważam że sprawa jest na rękę Pani Derpieński, która wykorzystuje sytuacje, a całość nie wpłynie negatywnie na postrzeganie marki Alpro - wskazuje.

Jak dużą dowolność miała Katarzyna Nosowska w tworzeniu treści dla Alpro?

Myślicki zwraca uwagę, że współpraca z artystami, a szczególnie takiej rangi jak Katarzyna Nosowska kierują się trochę innymi prawami.

- Katarzyna Nosowska to artystka, która jednocześnie występuje w reklamach marki produktu marki Alpro – jestem daleki od nazywania jej influencerką, choć promocja produktu na jej kanałach social media niewątpliwie ma wszelkie znamiona klasycznego influencer marketingu. Współprace z artystami, a szczególnie takiej rangi kierują się trochę innymi prawami, stąd duża dowolność która została z pewnością pozostawiona Pani Katarzynie, natomiast tak jak napisałem powyżej nie uważam żeby całość materiału bądź przynajmniej pomysł nie został zaakceptowany przez agencję czy osobę z teamu kierującego marką - dodaje.

Casus Nosowskiej i Alpro. Przestrzeń kreatywna i kontrola

Ekspert podkreśla, że aspekt przestrzeni kreatywnej pozostawionej influencerowi przez markę jest niezwykle istotny.