Zawiłości nazewnictwa roślinnych zamienników. Co wolno, a czego nie?

Które nazwy produktów spożywczych dezorientują konsumentów? Dlaczego w Polsce nie znajdziemy już "mleka kokosowego", a jedynie "ser jabłeczny"? O zawiłościach nazewnictwa roślinnych zamienników mówiła podczas debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja" Agnieszka Szymecka-Wesołowska, wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 17-11-2021, 17:33

Agnieszka Szymecka-Wesołowska, wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego; fot. PTWP

Podczas panelu "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja" Agnieszka Szymecka-Wesołowska, wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego, omówiła problemy prawne związane z nazewnictwem roślinnych zamienników mięsa i nabiału.

Zamienniki nabiału: Nazewnictwo

W odniesieniu do zamienników nabiału prelegentka przytoczyła orzeczenie TSUE z 2017 r. (Tofu Town), w którym Trybunał potwierdził, że zdefiniowane nazwy takie jak "mleko", "masło", "śmietana" czy "kefir" nie mogą być stosowane w odniesieniu do produktów, które nie są pochodzenia zwierzęcego. Także wówczas, gdy tym nazwom towarzyszy wyjaśnienie, że jest to produkt roślinny.

– Pomimo tego, że mieliśmy na polskim rynku "mleko kokosowe" i wszystkie elementy oznakowania jasno pokazywały konsumentowi, że chodzi tutaj o produkt pochodzenia roślinnego, a nie zwierzęcego, to i tak mimo to na bazie tej regulacji Trybunał powiedział „nie” - przypomniała wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego.

Dodała jednocześnie, że owo "nie" nie jest bezwzględne. Mamy decyzję Komisji Europejskiej, która w załączniku wymienia szereg produktów objętych wyłączeniem od tego zakazu.

– Była duża inicjatywa państw członkowskich UE, które do pewnego czasu musiały zgłosić wszystkie produkty roślinne na swoim rynku, które, będąc roślinnymi zamiennikami nabiału, zawierały nazwy zarezerwowane dla produktów odzwierzęcych. Na tej liście np. w języku angielskim znajduje się "masło orzechowe", "mleko kokosowe", "mleko migdałowe". Te produkty konsument znajdzie na rynkach tych państw pod tymi nazwami. Polski konsument na naszym rynku takich nazw nie znajdzie. W załączniku do decyzji Komisji znajduje się tylko nazwa „ser jabłeczny”. Zabrakło inicjatywy ze strony polskich decydentów, żeby zainterweniować i powalczyć o te nazwy na polskim rynku. Wyjeżdżając za granicę, znajdziemy „mleko kokosowe”, natomiast na polskim rynku będzie to „napój kokosowy” – wskazała prelegentka.

W zeszłym roku Parlament Europejski debatował nad tym, żeby jeszcze zaostrzyć podejście do nazewnictwa zamienników nabiału i zrównać je z ochroną przewidzianą dla oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.

– To bardzo restrykcyjna regulacja, która zabrania w etykietowaniu stosowania takich odniesień jak „w stylu”, „a’la”, odnoszenia się nawet do formy prezentacji produktu. Jeżeli takie przepisy zostałyby wprowadzone, można by nawet kwestionować format opakowania typowy dla mleka czy masła, który byłby stosowany przez producentów produktów roślinnych. Na szczęście takie przepisy nie zostały wprowadzone. Aż tak szeroko zakrojona ochrona tych nazw produktów odzwierzęcych nie obowiązuje dzisiaj w Unii Europejskiej – mówiła Agnieszka Szymecka-Wesołowska.

W przypadku zamienników nabiału regulacja jest restrykcyjna i o ile producent może opisać konsumentowi, że produkt stanowi zamiennik jogurtu czy sera, to nie może powiedzieć, że jest to „ser roślinny” czy „jogurt roślinny”.

Zamienniki mięsa: Nazewnictwo

Z kolei w przypadku zamienników mięsa nie mamy prawnie zdefiniowanych takich pojęć jak „kotlet”, „kiełbasa” czy „kabanosy”. Mamy zdefiniowane tylko pojęcie „mięsa” jako produktu odzwierzęcego.

– Rekomendowałabym dużą ostrożność przy używaniu przy produktach roślinnych nazwy „mięso”. Inne nazwy, bardziej zwyczajowe, które odnoszą się do samej postaci produktu, jak „kotlet”, „kiełbaska”, „burger” nie są zdefiniowane i nie są objęte mocną ochroną w tym zakresie. Mogą być używane w odniesieniu do produktów roślinnych – tłumaczyła.

Dodała, że w ocenie znakowania produktów spożywczych zawsze trzeba patrzeć przez pryzmat podstawowego kryterium, jakim jest zakaz wprowadzania konsumentów w błąd.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska przytoczyła badania konsumentów, w których wskazano, że - odwrotnie - to właśnie brak odniesień takich jak „kotlet”, „parówka” czy „kiełbaska” dezorientuje konsumenta. Stosowane alternatywne i długie nazwy są często zbyt skomplikowane i niejasne.

– Na rynku niemieckim stosuje się kryterium podobieństwa sensorycznego. Jeżeli dany produkt pod względem smaku, zapachu, tekstury faktycznie przypomina produkt odzwierzęcy, to może tę nazwę nosić. Nie powinny być natomiast stosowane nazwy odnoszące się do części zwierzęcia, np. filet. Budując komunikację swoich produktów, warto sięgnąć też do tych wytycznych. Jesteśmy na unijnym rynku, gdzie przepisy powinny być stosowane w sposób podobny. Wszędzie mamy zakaz wprowadzania konsumenta w błąd, więc można sięgać też do wytycznych niemieckich – radziła.

Prelegentka wskazała, że dużą rolę odgrywa praktyka orzecznicza organów i orzecznictwo sądów. Ono jeszcze póki co jest dosyć ubogie w zakresie nazewnictwa produktów roślinnych. Czekamy na pierwsze sprawy i orzecznictwo krajowe.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska była prelegentką debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja", która odbyła się 8 listopada 2021 w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.