Znamy datę piątej edycji konferencji Plant-Powered Perspectives

Autor: inf. pras.

Data: 16-08-2022, 13:14

Polski rynek roślinnych alternatyw dla mięsa i nabiału rośnie w zawrotnym tempie - według danych GfK Polonia w pierwszym kwartale tego roku zanotował zanotował 40 proc. wzrost i jest już wart 0,5 mld zł. Konferencja Plant-Powered Perspectives, największe wydarzenie poświęcone branży roślinnej, odbędzie się po raz piąty 27 października w Warszawie, by zapewnić przestrzeń do dyskusji na temat przyszłości żywności.





fot. shutterstock

W konferencji jak co roku wezmą udział eksperci i ekspertki związani z branżą HoReCa i FMCG, ale jej piąta edycja wyróżni się na tle poprzednich. Tym razem tematyka obejmie szeroki kontekst transformacji żywieniowej, bo nikogo nie trzeba już przekonywać, że roślinny trend na dobre zagościł na naszych talerzach - i wciąż globalnie rośnie. Już ponad połowa Polek i Polaków regularnie je dania roślinne, a odżywianie w ten sposób staje się coraz łatwiejsze (wyniki badania dla Pyszne.pl). Wyszukiwarka Google zanotowała w 2021 roku 5000% wzrostu zainteresowania wyszukiwaniem hasła “roślinne jedzenie w mojej okolicy”. Goście Plant-Powered Perspectives zastanowią się nad rolą polskich producentów w transformacji systemu żywnościowego.

W 6% gospodarstw domowych w Polsce co najmniej jedna osoba identyfikuje się jako wegetarianka lub wegetarianin, a w 4% - jako weganka lub weganin. Na poziomie Europejskim ta średnia wynosi odpowiednio 7% i 4%. W aż 31% polskich gospodarstw oraz 35% jest co najmniej jeden fleksitarianin lub fleksitarianka - osoba ograniczająca spożycie mięsa. Jednocześnie wolumen zakupów mięsa od 2018 do 2021 r. spadł o 7,5 proc. Dieta roślinna i fleksitariańska staje się coraz łatwiejsza, bo na rynku pojawiają się kolejni roślinni producenci z pełnowartościowymi, smacznymi alternatywami mięsa i nabiału.

Plant-Powered Perspectives 2022. Co w programie?

Uczestnicy konferencji posłuchają wypowiedzi ekspertów na temat obecnego kształtu branży roślinnej i trendów w jej rozwoju, a także będą mogli wziąć udział w wyspecjalizowanych panelach; np. na temat roślinnych inwestycji, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji finansowych, oraz transformacji systemu żywnościowego, w którym zasiądą przedstawiciele przodujących w niej krajów, m. in. Izraela i Holandii. Nie zabraknie prezentacji najbardziej innowacyjnych start-upów produkujących chociażby roślinne alternatywy jaj dla przemysłu czy mięsa hodowanego komórkowo. 28 października odbędą się też specjalistyczne warsztaty dla przedstawicieli branży.

W ramach konferencji tradycyjnie odbędzie się sesja Plant-Powered Pitching organizowana we współpracy z akceleratorem Foodtech.ac, przeznaczona dla rodzimych start-upów i innowatorów, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły przedstawicielom branży i inwestorom, a także zdobyć nagrody, które ułatwią ich produktom wejście na rynek.

Ruszyła już sprzedaż biletów Early Bird na konferencję, można zakupić je na stronie Eventory: https://eventory.cc/event/konferencja-plant-powered-perspectives-2022. Ramowy program Plant-Powered Perspectives jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia: https://konferencje.roslinniejemy.org/ppp-2022