Żywność oznaczona jako "roślinna" pozytywnie odbierana przez konsumentów

Produkt oznaczony mianem „roślinny” jest częściej przez konsumentów postrzegany jako zdrowy, smaczny, pełnowartościowy i bardziej przyjazny planecie niż ten, który pozycjonowany jest jako „wegański”.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 26-07-2021, 12:13

Trend zmierzający do ograniczenia spożycia mięsa znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych badaniach społecznych. W parze z wyjątkowym smakiem i wartością odżywczą produktu, a także projektem opakowania, powinna iść przemyślana i sprawna komunikacja, która wzbudzi zainteresowanie klientów i skłoni do wyboru tego, a nie innego produktu.

Odpowiedni język jest jednym z kluczowych czynników potencjalnego sukcesu w próbie dotarcia do konkretnej grupy docelowej. A co, jeśli grupa docelowa jest zróżnicowana? Taką jest niewątpliwie grupa odbiorców alternatyw mięsa bazujących na roślinach. Obejmuje ona nie tylko wegetarian i wegan, ale także fleksitarian, okazjonalnie ograniczających mięso, oraz osoby niezakwalifikowane do żadnej z tych grup, które „po prostu” są amatorami smacznego jedzenia i szukają urozmaicenia swojej codziennej diety.

Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli eksperci Roślinnie Jemy, którzy wspierają przedsiębiorców we właściwym reagowaniu na zmieniające się potrzeby konsumentów, oferując profesjonalne wsparcie rozwoju oraz promocję nowych, roślinnych produktów i dań.

Z badania zleconemu Panelowi Ariadna, wynika, że 68% respondentów wskazuje produkt „100% roślinny” jako oznaczenie, które bardziej skłoni ich do jego zakupu niż produkt „100% wegański”. Jak to tłumaczyć? Eksperci Roślinnie Jemy są zdania, że prawdopodobnie określenie „roślinny”, w odróżnieniu od „wegańskiego” ma dla konsumentów wyraźnie bardziej neutralny, a nawet pozytywny wydźwięk.

Podobnego zdania jest firma Mattson, której badania przeprowadzone w 2018 roku pokazują, że słowo „vegan” powoduje często negatywne skojarzenia z wyrzeczeniami, restrykcjami oraz pewnym wykluczeniem społecznym z racji na silnie związane z nim wartości etyczne, z którymi nie każdy konsument musi się utożsamiać.

Co ciekawe, z badania przeprowadzonego przez Panel Ariadna wynika też, że produkt oznaczony mianem „roślinny” jest częściej przez konsumentów postrzegany jako zdrowy, smaczny, pełnowartościowy i bardziej przyjazny planecie niż ten, który pozycjonowany jest jako „wegański”. Podobne wnioski płyną z raportu poświęconego nazewnictwu roślinnego menu w lokalach gastronomicznych - określając potrawy w karcie jako „roślinne” (a nie „wegańskie”), można zwiększyć szanse na ich wybór przez klientów.