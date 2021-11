Żywność roślinna rozwija się szybciej niż produkty odzwierzęce

Rynek roślinnych produktów rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek produktów odzwierzęcych, ale wciąż przypada mu niewielki udział – mówił Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska podczas debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja".

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 15-11-2021, 21:40

Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska

Rozwój żywności roślinnej

– Kategoria żywności roślinnej rozwija się bardzo dynamicznie. Mówimy tu o wzrostach kilkunasto- kilkudziesięcio- lub też trzy cyfrowych z roku na rok w zależności od konkretnej kategorii, konkretnego rynku i stopnia jego rozwoju. W ciągu ostatnich dwóch lat ta kategoria łącznie wzrosła o ok. 50 proc. – mówił podczas FRSiH Marcin Tischner.

Jak pandemia wpływa na rozwój tego sektora? Okazuje się, że przyrosty są nawet wyższe.

– Konsumenci jeszcze bardziej zaczęli się do tych produktów przekonywać – podkreślił Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska.

Obecnie najszybciej rozwijają się te kategorie, które miały dotąd najmniejszy udział i dopiero zaczęły pojawiać się na rynku, czyli np. zamienniki ryb i jaj.

– O ile kategoria "mleka" roślinnego funkcjonuje już na rynku od kilkunastu lat i te wzrosty są raczej kilkunastu procentowe, o tyle sektor zamienników ryb, zamienników sera czy zamienników jaj rozwijał się w tempie trzycyfrowym – przytoczył prelegent.

– Jeżeli chodzi o Polskę, to w 2020 roku królowało "mleko" na bazie owsa i ta kategoria bardzo dynamicznie się rozwijała. Co bardzo cieszy. Jak sprawdzaliśmy kilka lat temu, to polskich producentów bazujących na lokalnych surowcach było dosłownie paru. W tym momencie widzimy, że coraz więcej producentów w ten segment wchodzi i chce go rozwijać. Kategoria ta rozwija się szybciej niż poszczególne kategorie produktów odzwierzęcych. Wynika to ze stosunkowo małej skali udziału w rynku tych produktów. Tendencje są dosyć optymistyczne – dodał Marcin Tischner.

Kto kupuje produkty roślinne?

– O ile jeszcze parę lat temu raczej była to żywność kierowana do wegan i wegetarian, o tyle widzimy, że to się zmienia. Już parę lat temu badania wskazywały, że głównymi odbiorcami tych produktów są osoby, które nie identyfikują się ani jako weganie, ani wegetarianie. Są to osoby, które ograniczają konsumpcję produktów odzwierzęcych z różnych powodów (zdrowotnych, etycznych, środowiskowych czy mają pewnego rodzaju nietolerancje pokarmowe i szukają nieco innych produktów do konsumpcji) – wymieniał prelegent.

Nazewnictwo roślinnych zamienników

Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska odniósł się także do nazewnictwa produktów roślinnych.

– Jako ProVeg bardzo mocno sprzeciwialiśmy się propozycjom zaostrzenia obowiązujących przepisów odnośnie nazewnictwa zarówno roślinnych alternatyw mięsa, jak i nabiału. Uważamy to za dosyć duże utrudnienie dla branży, a nie do końca widzimy cel. Z perspektywy konsumenta brak tego typu oznaczeń wprowadzałby w większy błąd niż dodatkowe restrykcje. Tego typu obostrzenia są niepotrzebne – stwierdził prelegent.

Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska, był prelegentem debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja", która odbyła się 8 listopada 2021 roku w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.